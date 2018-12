Le Ministère de l’Energie signe un mémorandum d’accord avec BP

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Le Ministère de l’Energie et la société BP ont signé un mémorandum d’accord afin d’explorer ensemble les opportunités potentielles de développement des énergies renouvelables en Azerbaïdjan.

Ce mémorandum a été signé dans le contexte de la déclaration récente du gouvernement azerbaïdjanais liée au lancement de l’élaboration du cadre juridique normatif sur les sources d’énergie renouvelable dans le pays.

Le ministre de l’Energie Perviz Chahbazov a noté que l’augmentation de la production de l’énergie alternative et renouvelable dans le pays, le renforcement du rôle de cette énergie dans l’assurance de la sécurité énergétique étaient des questions à résoudre soulevées par le chef de l’Etat. Le ministre s’est dit convaincu que leur expérience de coopération basée sur un partenariat fort avec BP dans le secteur pétro-gazier serait utile aussi dans le domaine de l’énergie renouvelable. «J’espère que nous contribuerons ensemble au développement de l’énergie propre», a-t-il ajouté.

Le président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, Gary Jones, a fait savoir qu’ils étaient prêts à travailler avec le gouvernement pour étudier et explorer ensemble le potentiel des sources d’énergie renouvelables dans le pays. «Nous saluons la déclaration du gouvernement sur l’élaboration d’un cadre juridique normatif concernant les sources d’énergie renouvelables dans le pays et sommes heureux de signer aujourd’hui ce mémorandum d’accord pour soutenir les efforts de l’Azerbaïdjan en la matière», a-t-il estimé.