Bakou, 20 décembre, AZERTAC

La 11e réunion de dialogue militaire de haut niveau Azerbaïdjan-Turquie s’est terminée à Ankara.

Les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays en matière sécuritaire, militaire, militaro-technique, militaro-médicale et militaro-éducative, ainsi que le renforcement des relations amicales existantes entre les armées azerbaïdjanaises et turques. Les orientations d’activité pour la mise en œuvre des tâches à réaliser en 2019 ont été déterminées.

La réunion s’est soldée par la signature des protocoles sur les résultats de la 11e réunion de dialogue militaire de haut niveau, ainsi que sur l’éducation et la coopération en matière militaro-médicale entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement de la République de Turquie.

La 12e réunion de dialogue militaire de haut niveau aurait lieu en Azerbaïdjan en 2019.