Les liens économiques azerbaïdjano-serbes au menu des discussions

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaidjanais de l’Economie, co-président de la commission intergouvernementale sur la coopération commercio-économique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie, Chahin Moustafayev, s’est entretenu avec la délégation dirigée par Rasim Ljajic, vice-Premier ministre et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications de la République de Serbie.

Le ministre azerbaïdjanais a souligné le développement des relations azerbaïdjano-serbes et des liens politico-économiques fondés sur la base des principes de respect mutuel et de partenariat fiable. Il a fait savoir que les deux pays se soutenaient au sein des organisations internationales et dans la question de l’intégrité territoriale.

Chahin Moustafayev a évoqué l’existence de larges opportunités pour développer la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, du transport, du tourisme et des TIC, partageant ses opinions sur l’élargissement des liens dans les domaines concernés.

Pour sa part, Rasim Ljajic a souligné que son pays était intéressé par l’élargissement des relations avec l’Azerbaïdjan, abordant les axes de l’élargissement de la coopération économique azerbaïdjano-serbe. Il a été noté que la Serbie était intéressée par le développement de la coopération en matière de commerce, d’investissement, de tourisme et d’agriculture.

Ensuite, une rencontre de travail a été organisée par l’AZPROMO, le Ministère serbe du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications et avec le soutien du Ministère azerbaïdjanais de l’Economie.

De hauts fonctionnaires, des entrepreneurs opérant dans les domaines du tourisme, du bâtiment et d’autres secteurs économiques, ainsi que des délégués des organisations touristiques serbes et azerbaïdjanais ont été présents à cette rencontre.

Le ministre Chahin Moustafayev a noté que les entrepreneurs azerbaïdjanais étaient intéressés par l’élargissement de la coopération mutuelle avec les hommes d’affaires serbes. Il a été noté que plus de 30 documents avait été signés entre les deux pays jusqu’à ce jour-là.

Rasim Ljajic a exprimé son plaisir de sa visite en Azerbaïdjan et de l’organisation de cette rencontre d’affaires avec la participation des entrepreneurs locaux. Evoquant le niveau de partenariat stratégique des liens entre les deux pays, le vice-Premier ministre a indiqué que son pays attachait une grande importance à l’élargissement des relations commerciales avec l’Azerbaïdjan.

Fouad Naghiyev, président de l’Agence nationale du tourisme, a donné des informations sur le développement du tourisme en Azerbaïdjan et la stratégie réalisée dans ce domaine.