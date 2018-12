Bakou, 24 décembre, AZERTAC

La présentation du film et du livre «Ilham Aliyev – chroniques des 15 ans de présidence. 2003-2018» a eu lieu le 24 décembre au Centre Heydar Aliyev.

La cérémonie a débuté par la projection du film sur l’activité de quinze ans du président Ilham Aliyev.

Ali Ahmadov, vice-Premier ministre azerbaïdjanais, vice-président et secrétaire exécutif du Parti Nouvel Azerbaïdjan, et Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, co-auteur du livre et du scénario du film «Ilham Aliyev – chroniques de succès des 15 ans de présidence. 2003-2018», ont pris la parole à la cérémonie.

Les auteurs du scénario du film sont Ali Hassanov et Arif Alychanov. Le livre a été édité sous la direction de l’académicien Ramiz Mehdiyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan. Le professeur Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, et Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) en sont les co-auteurs.

Le livre «Ilham Aliyev – chroniques des 15 ans de présidence. 2003-2018» jette la lumière sur une période historique et assez riche.