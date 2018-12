Rasim Ljajic : Nous voulons que l’Azerbaïdjan investisse davantage en Serbie

Bakou, 25 décembre, AZERTAC

Nous avons l’intention d’augmenter le chiffre d’affaires entre la Serbie et l’Azerbaïdjan, a déclaré Rasim Ljajic, vice-Premier ministre et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications de la République de Serbie.

Le ministre a fait savoir que la Serbie et l’Azerbaïdjan étaient des partenaires stratégiques. «Ces deux pays entretiennent de très bonnes relations politiques. Nous nous soutenons mutuellement quant à l’intégrité territoriale», a-t-il ajouté.

«Nous avons l’intention d’augmenter le chiffre d’affaires entre nos deux pays. Nous voulons que l’Azerbaïdjan investisse davantage en Serbie. Nous invitons les investisseurs et les hommes d’affaires azerbaïdjanais en Serbie. Pendant la rencontre avec le ministre de l’Economie Chahin Moustafayev, nous avons déterminé qu’on pourrait obtenir de meilleurs résultats dans la coopération dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme», a estimé le ministre serbe.

Le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et Serbie a augmenté de 36% en 2017, tandis que de 33% en janvier-septembre 2018.