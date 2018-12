Le centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan célébré à Ankara

Ankara, 26 décembre, AZERTAC

Le 100e anniversaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan et la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde ont été célébrés à Ankara.

De hauts fonctionnaires, des représentants des communautés azerbaïdjanaise et turque, des personnalités du monde scientifique et culturel, des représentants des organisations non gouvernementales et des médias ont été présents à cette cérémonie.

L’histoire de la fondation de la République démocratique d’Azerbaïdjan et son activité, la lutte de libération nationale du peuple azerbaïdjanais, ainsi que la politique d’occupation de l’Arménie ont été abordées lors des interventions.