Les relations irano-azerbaïdjanaises au cœur des discussions

Téhéran, 9 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu en marge de son déplacement en République islamique d’Iran, avec le président iranien Hassan Rohani.

Le ministre Elmar Mammadyarov a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au chef de l’Etat iranien Hassan Rohani, rapporte dans un communiqué le Ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan.

Le président Hassan Rohani a exprimé sa gratitude pour les salutations du son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev et demandé de lui transmettre les siennes.

Le ministre a félicité la partie iranienne pour l’ouverture du chemin de fer Racht-Qazvin. Le président iranien a, pour sa part, remercié pour la présence d’une délégation azerbaïdjanaise de haut niveau à la cérémonie d’ouverture.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les projets économiques figurant à l’ordre du jour des relations des deux pays. En même temps, l’accent a été mis sur la nécessité de développer les liens culturels, politiques et économiques.

Le président iranien Hassan Rohani s'est dit satisfait du développement des relations existantes entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Il a fait savoir que le développement des relations avec l'Azerbaïdjan était soutenu par toutes les branches du pouvoir en Iran. Le président iranien a déclaré qu'ils soutenaient le règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh par des moyens pacifiques et diplomatiques, dans le cadre de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Azerbaïdjan.

Le ministre Elmar Mammadyarov a présenté au président iranien la lettre d'invitation du président de la République d'Azerbaïdjan au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays du Mouvement des Non-Alignés, qui se tiendra les 25 et 26 octobre prochains à Bakou. Le président Hassan Rohani a accepté avec plaisir l’invitation de participer au sommet.

Soutenant la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays, le président iranien a évalué de manière positive la coopération azerbaïdjano-russo-iranienne et a évoqué l'importance de la tenue du prochain sommet des chefs d'État. Il a également souligné l'importance de la coopération en formats Azerbaïdjan-Iran-Turquie et Azerbaïdjan-Iran-Turquie-Géorgie et a mis en valeur l’importance de poursuivre la coopération en ce sens.