Entretien de la première vice-président azerbaïdjanaise avec le président de Rothschild Global Financial Advisory

Paris, 11 mars, AZERTAC

La vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva, s’est entretenue ce lundi, à Paris, avec David de Rothschild, président de Rothschild Global Financial Advisory.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise s’est félicitée de sa rencontre avec le président de Rothschild Global Financial Advisory, David de Rothschild. « Les Rothschild, très populaires en Azerbaïdjan au IXe siècle, ont fondé en 1883 la « Société d'industrie et de commerce pétrolier Caspienne-mer Noire ». L’Azerbaïdjan, Bakou était alors le centre de l'industrie pétrolière et les frères Rothschild ont apporté d'énormes investissements à Bakou », a marqué la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, ajoutant que tout cela avait contribué à redresser encore davantage l’industrie pétrolière à Bakou. Elle a souligné l’importance de l’accord de coopération stratégique à signer entre la Banque centrale azerbaïdjanaise et Rothschild Global Financial Advisory. Mehriban Aliyeva a invité David de Rothschild à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

Le président de Rothschild Global Financial Advisory, David de Rothschild, s’est dit ravi de cette rencontre, ajoutant que l’activité des Rothschild en Azerbaïdjan avait des origines historiques. « Nous connaissons les activités de notre famille dans votre pays et je pense que ses traces ont été gravées dans l'histoire », a estimé David de Rothschild, acceptant avec plaisir l’invitation d’effectuer une visite en Azerbaïdjan

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération.