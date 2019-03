Un forum d’affaires Pologne-Azerbaïdjan à Bakou en avril prochain

Varsovie, 11 mars, AZERTAC

Un forum d’affaires Pologne-Azerbaïdjan sera organisé en marge d’une réunion de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique entre la République de Pologne et la République d’Azerbaïdjan, qui se tiendra le 11 avril 2019 à Bakou.

Le but principal du forum où participeront Mme Jadwiga Emilewicz, ministre polonaise de l'Entrepreneuriat et des Technologies et M. Kemaleddin Heydarov, ministre azerbaïdjanais des Situations d’urgence, est d’élargir et d’intensifier la coopération économique entre les deux pays. Le forum sera une parfaite occasion pour les contacts directs entre les hommes d’affaires polonais et azerbaïdjanais.

Les hommes d’affaires des deux pays mèneront des entretiens sur les différents secteurs de l’économie dont l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, la fabrication de matériel médical, la construction, l’exportation et l’importation de produits cosmétiques, l’industrie alimentaire etc.