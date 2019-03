Le président Ilham Aliyev a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, a reçu mardi 12 mars les lettres de créance de M. Earle D. Litzenberger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis nouvellement nommé en Azerbaïdjan.

Après avoir passé en revue le détachement d’honneur, l’ambassadeur Earle D. Litzenberger a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev qui s’est ensuite entretenu avec lui.

Earle Litzenberger a exprimé sa satisfaction d’avoir été nommé ambassadeur en Azerbaïdjan et a assuré qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer encore davantage les relations entre les deux pays pendant son mandat.

Le président Ilham Aliyev a félicité Earle Litzenberger d’avoir été nommé ambassadeur en Azerbaïdjan et s’est dit convaincu que les relations bilatérales Azerbaïdjan-Etats-Unis s’élargiraient et se développeraient encore plus lors de son activité en tant qu’ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev et l’ambassadeur Earle Litzenberger se sont félicités du haut niveau et du développement des relations azerbaïdjano-américaines.

L’ambassadeur a fait savoir que la contribution de l’Azerbaïdjan aux opérations de maintien de la paix en Afghanistan, ainsi que son soutien en matière de logistique et de transport dans le cadre de ces opérations étaient hautement appréciés par le gouvernement américain.

Lors de l’entretien, ils ont échangé sur les relations politiques, la sécurité énergétique, le commerce et le développement démocratique, ont indiqué l’importance de l’élargissement des liens dans le domaine humanitaire, y compris entre les gens.

Pendant la rencontre, les discussions ont également porté sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Le président Ilham Aliyev a mis en valeur la position de l’Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit, basée sur les normes et principes du droit internationale. Le chef de l’Etat a noté que le côté azerbaïdjanais saluait le dernier communiqué des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, y compris leurs opinions sur le non-changement de format des négociations.

Le président Ilham Aliyev et l’ambassadeur Earle Litzenberger ont procédé aussi à un échange de vues sur le développement futur des relations bilatérales azerbaïdjano-américaines et l’importance de leur expansion dans plus de domaines.