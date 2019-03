Paris : la première vice-présidente azerbaïdjanaise visite le Musée d’Orsay

Paris, 12 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, accompagnée de la ministre française de la Culture Franck Riester, a visité le Musée d’Orsay à Paris.

Arrivée au Musée d’Orsay, Mehriban Aliyeva a été accueillie par Franck Riester, ministre française de la Culture.

Lors de la visite du musée, la première vice-présidente azerbaïdjanaise a été informée que le Musée d’Orsay est un musée national inauguré en 1986, situé le long de la rive gauche de la Seine. Le musée est installé dans l’ancienne gare d’Orsay, construite en 1898 à 1900 et réaménagée plus tard en musée. Ses collections présentent l’art occidental de 1848 à 1914 dans toute sa diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, photographie, architecture, etc. Il est l’un des plus grands musées en Europe. Le musée abrite la plus importante collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Les tableaux des artistes de renommée mondiale tels que Manet, Degas, Monet, Cézanne, Renoir, Sisley, Van Gogh et Gauguin y sont exposés. Le musée accueille des manifestations diversifiées, concerts, cinémas, théâtre d’ombres, conférences et colloques. Environ 4 millions de visiteurs fréquentent le musée chaque année.

Il convient de noter que le développement des relations culturelles entre l'Azerbaïdjan et la France est au centre de l’attention et que la coopération dans ce domaine a constitué une orientation importante des relations bilatérales. La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a toujours joué un rôle exceptionnel dans le développement de la coopération culturelle entre les deux pays. Les plus beaux exemples du patrimoine mondial présents en France ont été restaurés grâce au programme d'activités diversifiées réalisé dans le domaine concerné par la Fondation Heydar Aliyev, présidée par Mehriban Aliyeva. Donc, c’est grâce aux efforts de l’Azerbaïdjan que ces monuments ont été réintroduits dans le patrimoine culturel mondial.