Une délégation iranienne attendue en Azerbaïdjan

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Une délégation conduite par Farhad Dejpassand, ministre iranien de l’Economie et des Finances, co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, effectuera une visite en Azerbaïdjan les 14 et 15 mars.

La 13e réunion de ladite commission, un forum d’affaires et des rencontres avec de hauts responsables auront lieu en marge de cette visite. Les discussions porteront sur l’amplification de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.