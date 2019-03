Entretien du président de la République avec le président de l’Institut populaire chinois des affaires étrangères VIDEO

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu mardi après-midi avec Wu Hailong, ministre assistant des Affaires étrangères de la République populaire de Chine et président de l’Institut populaire chinois des affaires étrangères.

Lors de l’entretien, l’importance du VIIe édition du Forum global de Bakou a été évoquée, il a été souligné que cet événement contribuait au renforcement de la coopération internationale.

Wu Hailong a remercié le président azerbaïdjanais de l’avoir reçu et exprimé son plaisir de visiter l’Azerbaïdjan et de participer au Forum global. Il a noté que la Chine et l'Azerbaïdjan entretenaient des relations amicales.

Le chef de l'Etat a déclaré que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine s'étaient développées avec succès dans divers domaines et que notre coopération entrait dans une nouvelle phase. Evoquant ses visites officielles en Chine, le président Ilham Aliyev a déclaré que les perspectives de développement des relations entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’infrastructure, du transport, etc. avaient fait l’objet des discussions fructueuses lors de ses rencontres avec le président chinois.