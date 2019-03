Le président Ilham Aliyev rencontre Sefik Dzaferovic, membre de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine VIDEO

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré cet après-midi le membre de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine, Sefik Dzaferovic.

Exprimant sa gratitude à Sefik Dzaferovic pour sa participation au VIIe Forum mondial, le président Ilham Aliyev a déclaré que cette visite était une très bonne occasion pour discuter des relations bilatérales. Le chef de l'Etat a mis l'accent sur le développement dynamique des relations politiques entre les deux pays.

Sefik Dzaferovic, membre de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine, a remercié pour l'invitation et a déclaré que les relations politiques entre les deux pays amis étaient excellentes et se développaient conformément aux intérêts mutuels. Il a hautement apprécié le soutien de l'Azerbaïdjan à la Bosnie-Herzégovine et la coopération bilatérale, ainsi que les projets humanitaires réalisés par l'Azerbaïdjan dans ce pays. Le membre de la présidence collégiale a fait savoir qu’il avait personnellement participé, en tant que membre du parlement bosniaque, à l’adoption du document soutenant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et condamnant le génocide de Khodjaly. Il a invité le président Ilham Aliyev en Bosnie-Herzégovine pour une visite officielle.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour l'adoption de la résolution sur le génocide de Khodjaly au parlement de la Bosnie-Herzégovine, un pays ami, ajoutant que Bakou et Sarajevo avaient été des villes jumelées dans les années 1970.