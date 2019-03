Rencontre du président azerbaïdjanais avec le vice-premier ministre de la Roumanie

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré jeudi après-midi Ana Birchall, vice-Premier ministre de la Roumanie.

Ana Birchall a déclaré que cette rencontre créait de nouvelles opportunités et occasions pour le développement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a souligné que cette année marquait le 10e anniversaire de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie.

Le président Ilham Aliyev a noté que la contribution personnelle et le soutien d’Ana Birchall au développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie était très appréciée dans son pays. Le chef de l'Etat a déclaré qu'il existait de grandes opportunités pour développer encore davantage les relations bilatérales entre les deux pays, notamment pour encourager la coopération économique et commerciale.

Ana Birchall a fait savoir que la réunion de la commission intergouvernementale tenue l'année dernière avait été très furctueuse et que cette commission jouait un rôle important dans le développement des relations économiques entre les deux pays.

Au cours de la rencontre, les parties ont abordé aussi la coopération au sein des organisations internationales et ont salué le soutien mutuel des deux pays. Il a également été noté que la réunion des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, géorgien, roumain et turkmène avait eu lieu récemment et que le développement du secteur du transport était une question importante lors de la même réunion.

Le chef de l'Etat a également évoqué la participation de la Roumanie au Conseil consultatif du Corridor gazier Sud.

Ana Birchall a dit que la Roumanie avait fermement soutenu l’élargissement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne durant sa présidence au Conseil de l’Union européenne.