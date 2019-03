Le nouvel ambassadeur argentin a remis la copie figurée de ses lettres de créance au chef de la diplomatie azerbaïdjanaise

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a rencontré le nouvel ambassadeur d’Argentine en Azerbaïdjan Sergio Osvaldo Pérez Gunella.

Pendant la rencontre, le ministre E.Mammadyarov a évoqué le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Argentine, a dit espérer que la coopération entre les deux parties s’élargirait encore plus à l’avenir. L’existence des perspectives pour faire avancer les relations surtout dans les domaines économique, commercial et touristique a été portée à l’attention.

Notant que la République d’Argentine avait été invitée en tant qu’observateur au XVIIIe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Mouvement des non-alignés en octobre prochain, le ministre s’est dit convaincu que le côté argentin serait représenté à haut niveau à cette réunion.

L’ambassadeur Sergio Osvaldo Pérez Gunella a fait savoir que son pays était intéressé par le développement de la coopération avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines, en particulier dans l’économie. Le diplomate a assuré que lors de son mandat en Azerbaïdjan, il ne ménagerait pas ses efforts pour le développement des relations commerciales.

Elmar Mammadyarov a souhaité à l’ambassadeur des succès dans l’exercice de ses fonctions.

Puis, Sergio Osvaldo Pérez Gunella a remis la copie figurée de ses lettres de créance au chef de la diplomatie azerbaïdjanaise.