Des projets de résolution sur le massacre de Khodjaly et l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan adoptés à Rabat

Rabat, 15 mars, AZERTAC

La capitale marocaine Rabat a accueilli la 14e session de la conférence de l'Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

L’Azerbaïdjan a été représenté à cette session par Gövher Bakhchaliyeva, chef de la délégation du Milli Medjlis à l’Union parlementaire de l’OCI, et le collaborateur du parlement azerbaïdjanais Emin Mammadov.

En marge de la session, ont été adoptés des projets de résolution «Sur la commémoration des victimes du massacre de Khodjaly» et «Sur l’agression militaire de la République d’Arménie contre la République d’Azerbaïdjan».

Le député du Milli Medjlis Gövher Bakhchaliyeva a fait un exposé à la session. Elle a donné des informations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et le non règlement de ce problème jusqu’à présent. Elle a remercié les délégations des pays membres d’avoir soutenu la position équitable de l’Azerbaïdjan et voté pour l’adoption de ces projets de résolutions.