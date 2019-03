Entretien du président Ilham Aliyev avec le président du Centre du roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 15 mars, Turki al-Fayçal, président du Centre du roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques.

Le président du Centre du roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques, Turki al-Fayçal, a remercié le président azerbaïdjanais de l’avoir reçu. En abordant l’importance du VIIe Forum global de Bakou, il a dit qu’il était intervenu avec plaisir lors du forum et a ajouté que cet événement jouait un rôle particulier dans la coopération internationale. Turki al-Fayçal a estimé que l’organisation du forum à Bakou était un bon choix et a indiqué aussi que la capitale azerbaïdjanaise était une très belle ville entre tradition et modernité.

Notant la portée du VIIe Forum global de Bakou, le président Ilham Aliyev a souligné que le Forum était devenu un événement international important. Le chef de l'Etat a rappelé avec plaisir ses rencontres avec Turki al-Fayçal, ajoutant qu’elles avaient été marquées par des discussions fructueuses.

Au cours de l’entretien, les parties ont noté le développement réussi des relations amicales entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume d'Arabie saoudite dans divers domaines, mettant l’accent sur l'importance pour les deux pays de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales.