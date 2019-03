Milo Djukanovic : Le Forum global de Bakou revêt une grande importance

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le Forum global de Bakou revêt une grande importance. D’anciens et actuels chefs d’Etat et de gouvernement participent à ce forum et mènent des discussions sur les questions importantes, a déclaré Milo Djukanovic, président monténégrin, dans son interview accordée aux journalistes.

Abordant les relations azerbaïdjano-monténégrines, Milo Djukanovic a fait savoir qu’il existait des relations de haut niveau entre les deux pays.

« Nous croyons qu'il y a des opportunités pour développer encore plus les liens », a-t-il indiqué. Le président a également souligné que l’élargissement de la coopération touristique et énergétique était au centre de l’attention.