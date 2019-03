Le président Ilham Aliyev exprime ses condoléances à la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances à la Première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern à la suite des fusillades dans deux mosquées Christchurch.

«Nous sommes extrêmement attristés par cet acte terroriste impitoyable. Nous soutenons fermement les efforts de la communauté internationale contre le terrorisme sous toutes ses formes», écrit le chef de l’Etat dans son message de condoléances.

Le président Ilham Aliyev a exprimé, en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses profondes condoléances à la Première ministre, aux familles et aux proches des victimes, à l’ensemble du peuple néo-zélandais et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.