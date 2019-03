Philippe Gautier : La visite en France de la première vice-présidente azerbaïdjanaise a rappelé les opportunités de coopération qui existent dans des domaines diversifiés entre nos deux pays

Paris, 19 mars, AZƏRTAC

La visite en France, les 11 et 12 mars derniers, de la première vice-présidente d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban ALIYEVA, vient, je pense, de rappeler les opportunités de coopération qui existent dans des domaines diversifiés entre nos deux pays et les perspectives de développement et de renforcement des relations bilatérales.

Lors de cette visite des accords commerciaux importants ont été signés, notamment, des accords entre Thalès et le Métro de Bakou, un accord entre la Banque Centrale d’Azerbaïdjan et Rothschild &Cie, et un accord entre la République d’Azerbaïdjan et l’Agence française de développement (AFD). Je me réjouis que l’AFD, avec laquelle MEDEF International entretient des relations nourries, puisse travailler avec l’Azerbaïdjan, a déclaré Philippe Gautier, Directeur général du MEDEF International, dans son interview à l’AZERTAC.

Il a dit : « A l’heure de célébrer le Novrouz, nous souhaitons une année riche et d’échanges denses avec l’Azerbaïdjan. Nous espérons bien sûr la confirmation de visites officielles françaises en Azerbaïdjan. Nous allons, au niveau de MEDEF International, essayer de contribuer au maximum au développement des relations économiques bilatérales. Entre autres projets, nous souhaitons conduire une mission d’entreprises françaises, à haut niveau à Bakou, et confirmerons prochainement cet agenda.

Il est important de diversifier notre relation en accompagnant des entreprises et des investisseurs nouveaux qui veulent s’implanter ou exporter en Azerbaïdjan, créer des entreprises communes franco-azerbaïdjanaises en France ou en Azerbaïdjan en vue de s’ouvrir sur d’autres marchés européens.

Il nous faut aussi essayer d’attirer des investissements azerbaïdjanais en France. 2019 sera, je l’espère, une année riche dans notre relation bilatérale. Nous espérons que le Président français effectuera une visite en Azerbaïdjan ».