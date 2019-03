Le président azerbaïdjanais : La mise en œuvre du Corridor gazier Sud assurera le développement durable de notre pays

Bakou, 21 mars, AZERTAC

La cérémonie d'inauguration officielle du Corridor gazier Sud s'est tenue en mai. C'est un événement historique. La mise en œuvre de ce projet assurera le développement durable de notre pays, défendra nos intérêts politiques et économiques, a déclaré le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais.

« Un autre grand projet a été lancé en mai dernier. Le Port de commerce maritime international d'Alat a été inauguré. La mise en service de ce port et de la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars en 2017 ont fait d'Azerbaïdjan un important centre de transport international dans l'espace eurasien. Actuellement, nous contribuons à l'activité des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud. L'Azerbaïdjan participe avec succès dans tous les deux projets. Je peux dire que plus de 10 pays ont été impliqués dans ces projets et seulement l'Azerbaïdjan participe activement dans les corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest et a été l'auteur d'une série d'initiatives », a précisé le président Ilham Aliyev.