Message de condoléances adressé à M. Hassan Rohani, Président de la République islamique d’Iran

Son Excellence Monsieur Hassan Rohani, Président de la République islamique d’Iran

Bakou, le 27 mars 2019.

Monsieur le Président,

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la nouvelle de la catastrophe naturelle qui a frappé votre pays faisant des pertes en vies humaines et des dégâts.

En ces circonstances douloureuses, je présente, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes sincères condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, à l’ensemble du peuple iranien, de même que je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, aux assurances de ma très haute considération

Que Dieu ait leurs âmes !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan