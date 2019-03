Hikmet Hadjiyev : La rencontre de Vienne a donné une nouvelle impulsion aux négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Vienne, 30 mars, AZERTAC

Le chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, a accordé à l’AZERTAC une interview exclusive sur la rencontre tenue le 29 mars à Vienne entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Hikmet Hadjiyev a déclaré que la rencontre entre le président Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian s’était passée dans une atmosphère normale et constructive avec la médiation du Groupe de Minsk de l'OSCE.

« Après un long intervalle, une rencontre a été organisée entre le président azerbaïdjanais et le gouvernement arménien par l’intermédiaire du Groupe de Minsk de l'OSCE. Cela confirme une fois de plus que le format des négociations reste inchangé et que le processus de négociation se déroule entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il est à rappeler que les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ont fait le 9 mars des déclarations dans lesquelles ils ont souligné particulièrement le caractère inchangeable du format du processus de négociation. Comme vous le savez, l’Arménie avait des prétentions relatives au changement du format du processus de négociation. L'Azerbaïdjan a fermement rejeté cette question. La rencontre de Vienne a une nouvelle fois montré que les négociations se déroulent entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les parties au conflit.

Le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien se sont entretenu en tête-à-tête pendant plus de deux heures. Ensuite, l’entretien s’est poursuivi avec la participation des co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE et des ministres des Affaires étrangères des deux pays. En général, les négociations ont duré plus de trois heures. Cette rencontre a donné une nouvelle impulsion aux négociations sur le règlement du conflit. En conséquence, une déclaration commune a été adoptée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et les co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, soit dans le format 3 + 2. Dans la déclaration aussi, il est noté que les principaux aspects du processus de négociation ont fait l’objet d’un large échange de vues, la nécessité de créer des conditions favorables pour faire avancer le processus de paix a été mise en valeur. Dans le même temps, les points comme l’importance de prendre des mesures concrètes et ciblées dans le processus de négociation sont soulignés. Comme il a été noté dans la déclaration, les discussions menées entre le président Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian ont conduit à la décision d’organiser désormais une rencontre au niveau des ministres des Affaires étrangères et de discuter de la question de faire avancer le processus de négociation. La déclaration contient aussi des questions relatives au cessez-le-feu. En général, il convient de prendre en considération que le renforcement du cessez-le-feu constitue une voie parallèle avec le processus de mener des négociations substantielles et ils doivent se compléter mutuellement », a estimé Hikmet Hadjiyev.

Le chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle a également abordé les rencontres que le président Ilham Aliyev avait eues en marge de sa visite de travail en Autriche.

« Le chef de l'Etat a rencontré le chancelier fédéral, le président fédéral et le vice-chancelier d’Autriche. Les parties ont exprimé leur satisfaction des relations politiques de haut niveau existant entre l'Azerbaïdjan et l'Autriche, ainsi qu’elles ont discuté de la coopération des deux pays dans les domaines économique, commercial, agricole et touristique. L'établissement et le développement des contacts entre les milieux d'affaires ont été mis en valeur lors des rencontres. Un conseil conjoint de coopération a été créé à l’initiative des deux parties, ce qui constitue un format important pour le développement futur de nos relations. Il convient de noter qu'une rencontre dans ce format s'est tenue à Vienne le 29 mars. Les chefs des organismes compétents y ont échangé leurs points de vue sur la coopération dans divers domaines », a fait savoir Hikmet Hadjiyev.

Hikmet Hadjiyev a souligné que les opportunités de transport créées par l'Azerbaïdjan dans la région suscitaient un grand intérêt pour l'Autriche, ajoutant que les entreprises autrichiennes peuvent accéder à de nouveaux marchés en utilisant ces opportunités de transport.