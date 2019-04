Bruxelles accueillera la 16e réunion du Conseil de coopération Azerbaïdjan-Union européenne

Bakou, 2 avril, AZERTAC

La 16e réunion du Conseil de coopération Azerbaïdjan-Union européenne aura lieu le 4 avril à Bruxelles, capitale belge. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, participeront à la réunion.

Le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les questions figurant à l’ordre du jour du partenariat UE-Azerbaïdjan, les négociations en cours sur le nouveau projet d’accord bilatéral, les Priorités de partenariat, le Partenariat oriental et d’autres sujets feront l’objet de discussions lors de la réunion.