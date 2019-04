Des informations sur l’Azerbaïdjan fournies lors d’une rencontre organisée à Varsovie

Varsovie, 4 avril, AZERTAC

Une série d’événements intitulés « Action Diplomacy » sont organisés par le Club des affaires étrangères opérant au sein de l’Ecole d’Economie de Varsovie. En marge de ces événements, une rencontre s’est tenue le 30 mars à l'ambassade d'Azerbaïdjan en Pologne avec l'ambassadeur Hassan Hassanov.

L’ambassadeur Hassan Hassanov a répondu de manière détaillée aux questions des étudiants et des écoliers. Les questions ont porté sur les relations entre l'Azerbaïdjan et la Pologne, les Azerbaïdjanais résidant en Pologne et les Polonais résidant en Azerbaïdjan, les opportunités touristiques de l'Azerbaïdjan et d'autres sujets.

À la fin de la rencontre, des confiseries et des jus de fruits azerbaïdjanais ont été offerts aux participants.