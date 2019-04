Le Conseil mondial de l’Energie est intéressé par la coopération avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le Conseil mondial de l’Energie est intéressé par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan.

Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, s’est entretenu avec Oleg Budargin, vice-président du Conseil mondial de l'énergie pour le développement régional. Lors de l’entretien, le développement des relations de coopération avec le Conseil mondial de l’Energie, le Congrès mondial de l’Energie, un évènement qui offre une occasion unique de discuter des principaux enjeux du secteur énergétique et de présenter les résultats des études réalisées, ont fait l’objet d’un échange de vues.

Les parties ont abordé le rôle du Congrès mondial de l’Energie, fondé en 1923 et regroupant près de 100 pays et 3 mille organisations, dans la sécurité énergétique et la sécurité environnementale.

Il a été noté que le Conseil mondial de l’Energie était intéressé par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan.