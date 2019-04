Formule1 : Bernie Ecclestone viendra probablement à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan

Bakou, 11 avril, AZERTAC

« Je regarderai la course depuis Londres. Je devais aller à Shanghai, mais j’ai changé d’avis. Il y a un mois, j’ai été victime d’une intoxication alimentaire et je ne me sens pas totalement remis. Je ne me vois pas voyager à l’autre bout du monde pour le moment.

J’irai probablement à Bakou (Azerbaïdjan, le 28 avril. Ndlr), puis je serai sûrement à Barcelone avec Donald MacKenzie (Président de CVC Capital Partners, la société qui détenait le contrôle de la F1 avant Liberty Media. Ndlr) », a indiqué Bernie Ecclestone, ancien grand patron de la Formule 1, dans son interview accordée aux journalistes.