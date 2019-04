Elmar Mammadyarov: La réunion de Moscou a été utile et substantielle

Moscou, 15 avril, AZERTAC

La réunion de Moscou des ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie a été utile et substantielle, a déclaré le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov lors de son interview aux journalistes azerbaïdjanais.

Le ministre a noté que les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise, russe et arménienne avaient d’abord tenu une rencontre trilatérale. «La réunion a été très utile. Nous avons discuté concrètement des questions qui empêchaient l’avancement dans les négociations jusqu’à présent. Je ne peux pas dire qu’il a eu des progrès complets. Mais nous et le côté arménien, nous avons réussi à comprendre de manière plus détaillée et approfondie certains points problématiques. Par exemple, le côté arménien a soulevé la question sur le statut et la sécurité. Quant à nous, nous avons réitéré le retrait des troupes des territoires occupés et le retour des personnes déplacées dans leur terre. Nous avons mené des discussions très approfondies sur ces quatre questions», a détaillé le ministre.

E.Mammadyarov a également fait savoir que certaines suggestions avaient été formulées lors de la réunion. «Je ne veux pas divulguer ces propositions. Ce sont les propositions de la Russie, des autres coprésidents, ainsi que des côtés azerbaïdjanais et arménien. Nous allons continuer notre travail dans ce sens», a-t-il ajouté.

Le ministre Elmar Mammadyarov a également parlé de la question sur l’organisation des visites des journalistes azerbaïdjanais et arméniens à Bakou, à Erevan et au Haut-Karabagh. «C’est un avis très intéressant. En plus, nous sommes tombés d’accord sur l’assurance de la sécurité de la population s’occupant de l’agriculture non loin du front. J’espère que le côté arménien le respectera et créera des conditions pour que les gens puissent travailler dans leur terre», a-t-il précisé.