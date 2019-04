Le président Ilham Aliyev reçoit le secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones VIDEO

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi matin le secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones, Bagdat Amreev.

Le président de la République a une nouvelle fois félicité Bagdat Amreev pour sa nomination au poste de secrétaire général du Conseil de coopération des États turcophones et s'est dit confiant qu'il contribuerait à l'amplification de la coopération entre les pays frères, membres de l'organisation. Le président Ilham Aliyev a évoqué la remarquable rencontre au sommet tenue 10 ans avant à Nakhtchivan à l’occasion de la création du Conseil de coopération des États turcophones, soulignant que ce conseil s'était renforcé au cours de la période écoulée et était devenu une organisation internationale importante.

Ayant remercié pour les félicitations, Bagdat Amreev a marqué que la création du Conseil de coopération des États turcophones 10 ans avant sur le territoire azerbaïdjanais, à Nakhtchivan où était né Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, personnalité éminente du monde turc, apportait une importance particulière à cette organisation. Bagdat Amreev a souligné que l’Azerbaïdjan accueillerait en automne le prochain sommet à l’occasion du 10e anniversaire de la création du Conseil de coopération des États turcophones et s’est déclaré confiant que ce sommet serait organisé à un très haut niveau par l’Azerbaïdjan. Bagdat Amreev a informé le chef de l'Etat du développement de la coopération au sein de l'organisation en matière d'économie, de commerce, de finances, de transport et dans d’autres domaines, et de l'établissement des relations avec les organisations internationales compétentes.

Le président Ilham Aliyev a souhaité au secrétaire général du Conseil de coopération des États turcophones, Bagdat Amreev, des succès dans ses activités futures et a déclaré que son pays accueillera à un très haut niveau le sommet à l'occasion du 10e anniversaire de cette organisation.