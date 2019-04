Pirelli dévoile les choix des pilotes et des équipes pour Bakou

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Pirelli, le manufacturier unique de la Formule 1, a dévoilé les choix de pneus de chaque pilote pour la quatrième manche de l’année qui se déroulera sur le circuit urbain de Bakou en Azerbaïdjan le 28 avril.

Pour cette quatrième manche de la saison, Pirelli a mis à disposition des équipes les gommes C2, C3 et C4. Le C2 étant la gomme la plus dure du week-end, alors que la C4 sera la plus tendre.

D’un point de vue stratégique, à l’avant du peloton, ce sont les pilotes Red Bull qui ont opté pour un choix plus agressif avec pas moins de neuf trains de pneus Tendres pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Chez Ferrari en revanche, les deux pilotes de la Scuderia ont opté pour « seulement » sept trains de pneus Tendres, contre huit pour les pilotes Mercedes.

Rappelons que le circuit de Bakou est situé en plein centre-ville et est donc, sur le papier, favorable aux Red Bull, qui ont toujours été très fortes sur des tracés urbains.

Petite particularité du côté de chez Renault avec Daniel Ricciardo qui n’a choisi qu’un seul train de pneus Médiums pour ce Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’Australien a préféré choisir le maximum de trains de pneus Tendres [10] et deux trains de pneus durs.