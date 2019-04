La présentation du livre d’Elmira Akhoundova sur le leader national Heydar Aliyev à Ankara VIDEO

Ankara, 17 avril, AZERTAC

La présentation du livre en trois volumes « Heydar Aliyev : la personnalité et le temps », « Heydar Aliyev : 5 ans au Kremlin » et « Heydar Aliyev : le retour », consacré à la vie et à l’activité du leader national Heydar Aliyev, écrit par Elmira Akhoundova, femme écrivain et députée azerbaïdjanaise, paru en turc, a été organisée par l’ambassade d’Azerbaïdjan en Turquie ce mardi à Ankara.

De hauts fonctionnaires azerbaïdjanais et turcs, des députés, des savants, des étudiants azerbaïdjanais faisant leurs études à Ankara ont assisté à cette présentation.

Khazar Ibrahim, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Turquie, a abordé l’importance des publications reflétant la vie riche et significative du leader national Heydar Aliyev.

Ali Hassanov, assistant du président de la République pour les affaires publiques et politiques, est intervenu à la cérémonie de présentation.

Selim Yavuz Kiran, vice-ministre turc des Affaires étrangères, a parlé de la dynamique des relations fraternelles azerbaïdjano-turques et les grands mérites d’Heydar Aliyev dans le développement des deux pays frères.

Ehliman Emiraslanov, président de la Commission de santé du Milli Medjlis, chef du groupe de travail Azerbaïdjan-Turquie, Samil Ayrim, député de la Grande Assemblée nationale de Turquie, président du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Azerbaïdjan, Necdet Unuvar, ancien président du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Azerbaïdjan, ont également pris la parole.

Elmira Akhoundova, auteur du livre, a remercié les organisateurs et les participants pour l’excellente présentation de ses œuvres.

Ensuite, elle a présenté ses livres aux participants.