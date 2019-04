Le chef de la représentation de l’UE à l’Assemblée suprême du Nakhtchivan

Nakhtchivan, 17 avril, AZERTAC

Le président de l'Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talibov, a rencontré le chef de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan, Kestutis Jankauskas, et le représentant résident intérimaire du Programme des Nations Unies pour le développement en Azerbaïdjan, Alessandro Fracassetti.

Le président de l'Assemblée suprême s'est déclaré enchanté de les voir à Nakhtchivan et a dit que les projets mis en œuvre par l'Union européenne et les Nations Unies en république autonome étaient réussis. Notant que l'année 2019 avait été proclamée Année de l’agriculture familiale au Nakhtchivan, le président de l’Assemblée suprême a fait savoir que la république autonome comptait plus d'un millier d'entreprises familiales et a évoqué les travaux réalisés pour le développement de ce secteur. Il a également estimé que l’événement « Autorisation des femmes pour le développement durable » était un soutien à l'agriculture familiale.

Le président de l’Assemblée suprême a remercié les initiateurs de l’événement et fait savoir que la poursuite de la coopération était très appréciée.

Le chef de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan, Kestutis Jankauskas, a remercié pour l’hospitalité réservée à leur égard et a mentionné avec plaisir l'ouverture du « Village de l’Europe » à Nakhtchivan l'année dernière. Kestutis Jankauskas qui a indiqué qu’ils assisteraient au festival de kété (une spécialité culinaire régionale) à Nakhitchevan et l’a très apprécié, ajoutant que le développement des exploitations familiales en république autonome, le festival et l’événement qu’ils allaient organiser contribuaient à la détermination de la place des femmes dans la société.

Alessandro Fracassetti, représentant résident intérimaire du Programme des Nations Unies pour le développement en Azerbaïdjan, a insisté sur les relations entre son organisation et la république autonome et a évalué les opportunités de coopération existantes.