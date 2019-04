Hanoï: la 44e réunion du Comité exécutif de l’OANA touche à sa fin

Hanoï, 20 avril, AZERTAC

Les sessions suivantes de la 44e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), organisée par l’agence vietnamienne VNA, sous la présidence de l’AZERTAC, ont eu lieu à Hanoï, capitale vietnamienne.

Le secrétaire général de l’organisation Vugar Séyidov a fourni des informations sur les travaux effectués et a annoncé l’ordre du jour de la réunion.

Puis, le président de l’OANA et du Conseil d’administration de l’AZERTAC Aslan Aslanov a pris la parole. Ayant parlé des sujets abordés, A.Aslanov a noté qu’à présent, les agences de presse étaient confrontées à des défis sérieux. «Les fausses nouvelles sont la question la plus actuelle de notre jour et elles peuvent créer plus de difficultés pour les agences de presse. Mais les traditions journalistiques sur lesquelles nous reposons lors de notre travail constituent une barrière contre les nouvelles fausses et inexactes. Les agences de presse membres de l’OANA sont des organes médiatiques anciens, même ayant une histoire d’environ un siècle. Donc, l’OANA est vraiment une équipe de producteurs des nouvelles les plus fiables. C’est notre plus grand avantage et plus grande valeur dans l’ère des fausses nouvelles», a estimé Aslan Aslanov.

Attirant l’attention sur l’amélioration de l’activité de l’OANA, Aslan Aslan Aslanov a noté que les propositions élaborées par l’AZERTAC et débattues lors de la réunion de Téhéran découlaient des exigences. «Quelles sont ces exigences ? Ce sont des initiatives comme : améliorer davantage les Statuts de l’OANA, mettre à jour son site internet qui a déjà 7 ans et se base sur des technologies plus anciennes, profiter de l’expertise des principales agences membres. Donc, nous sommes prêts à soutenir toute initiative pour les intérêts communs», a précisé A.Aslanov.

Puis, le secrétaire général Vugar Séyidov a lu les propositions formulées pour être incluses dans les Statuts de l’organisation. Les propositions ont été approuvées et soumises à l’Assemblée général qui se tiendra en novembre prochain à Séoul pour être mises au vote.

Les représentants de l’agence sud-coréenne Yonhap et vietnamienne VNA ont ensuite fait des rapports sur la lutte contre les fausses nouvelles.

Puis, ont été annoncés les résultats du Prix d’excellence de l’OANA. Les agences avaient présenté leurs produits et projets pour participer au concours. Les agences Xinhua et VNA ont pris la première place. L’agence russe Tas a été deuxième, tandis que l’AZERTAC s’est contentée de la troisième place.

Au total, 12 agences avaient présenté leurs projets au concours.

Des informations sur les travaux initiaux liés à l’organisation de la XVIIe Assemblée générale de l’OANA à Séoul ont également été fournies à la réunion. Un représentant de l’agence bulgare BTA a parlé des questions d’organisation du Congrès mondial des agences de presse qui se déroulera en juin prochain à Sofia.

Ayant pris la parole à la cérémonie de clôture de la réunion, Aslan Aslanov a assuré qu’en tant que président du Congrès mondial des agences de presse et de l’OANA, il avait aidé les agences de presse BTA et Yonhap dans les travaux d’organisation et ne ménagerait pas ses efforts en la matière jusqu’à la fin de sa présidence. Il a ensuite remercié les membres du Comité exécutif pour leur participation active à la réunion.

Ainsi, la 44e réunion du Comité exécutif de l’OANA organisée à Hanoï a touché à sa fin.