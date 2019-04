Une exposition des enfants et jeunes handicapés organisée à Bakou

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le Ministère azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale a organisé un concert et une exposition intitulée « Les joies du printemps » des résidents des établissements sociaux du ministère, des enfants et jeunes handicapés à l’Elektra Events Hall à Bakou.

Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a assisté à cet événement.

Sahil Babaïev, ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale, a fait savoir que ce genre d’exposition était organisée par le ministère déjà pour la troisième fois au cours de l’année écoulée.

Il a souligné le soutien particulier de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, dans le domaine concerné.

Leyla Aliyeva a visité l’exposition des enfants et jeunes handicapés et des résidents des établissements sociaux.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev a discuté avec eux et leur a souhaité des succès.

L’exposition a été suivie d’un programme de concert.