Le Forum international « La Caspienne et l’Asie centrale : raffinage de pétrole, pétrochimie, commerce, logistique » de la SOCAR débute à Bakou

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le Forum international « La Caspienne et l’Asie centrale : raffinage de pétrole, pétrochimie, commerce, logistique » de la SOCAR, consacré au 96e anniversaire du leader national Heydar Aliyev, a débuté aujourd’hui à Bakou.

Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Khochbekht Youssifzadé, premier vice-président de la SOCAR, Bakhtiyar Aslanbeyli, vice-président de la société BP Azerbaijan pour les relations, les affaires étrangères et la stratégie, et Moukhtar Babaïev, ministre azerbaïdjanais de l’Environnement et des Ressources naturelles, ont pris la parole lors du forum.

Le forum rassemble près de 300 délégués provenant de 20 pays.

Les sujets portant sur « Le développement de l’industrie pétro-gazière de l’Azerbaïdjan », « Le potentiel de logistique et de transit des hydrocarbures en Azerbaïdjan et en Transcaucasie », « Le développement du marché gazier dans la région de la mer Caspienne », « Les principaux itinéraires d'exportation de la région de la mer Caspienne et de l’Asie centrale » feront l’objet de discussions lors de ce forum de quatre jours.