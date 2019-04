Daniil Kvyat : Bakou est une très belle piste

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le pilote russe de l’écurie Toro Rosso, Daniil Kvyat, a exprimé ses avis sur le Grand-Prix d’Azerbaïdjan qui se déroulera, du 26 au 28 avril, sur le circuit urbain de Bakou.

«Je suis heureux de retourner en Azerbaïdjan. Bakou est une très belle piste, parce qu’elle présente de nombreux défis, avec un peu de tout, et c’est généralement amusant d’y rouler.

C’est une longue piste, avec une très longue ligne droite et beaucoup de virages, ce qui rend la course passionnante et devrait représenter une bonne opportunité pour nous. Le plaisir vient en partie de tous ces murs qui sont très proches de la piste, ce qui vous donne une véritable montée d’adrénaline.

Je m’attends à beaucoup de spectacle et à de nombreuses manœuvres, notamment dans la longue ligne droite. C’est une piste qui offre de nombreuses possibilités de dépassement et la longue ligne droite vous permet de combattre d’autres voitures.

C’est une piste intéressante car elle est très exigeante et il faut embarquer un peu moins d’appui que sur un circuit urbain. Le freinage est aussi un défi, il faut donc être à la hauteur, surtout à l’approche du virage 1 à très grande vitesse à la fin de la ligne droite. Il faut être précis sur les points de freinage», a-t-il souligné.