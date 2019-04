L’ambassadeur de Suisse en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré l’ambassadeur de Suisse en Azerbaïdjan, Philipp Stadler qui arrive au terme de son mandat.

Lors de la rencontre, les parties se sont félicitées du développement des relations politiques et économiques entre les deux pays. Elmar Mammadyarov a abordé le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars et les projets effectués à l’initiative de l’Azerbaïdjan, ajoutant que son pays coopérait avec une série d’entreprises suisses dans ce domaine.

Evoquant l’existence de la coopération efficace entre l’Azerbaïdjan et la Suisse en matière d’énergie, les parties ont fait savoir que la prochaine réunion de la Commission mixte sur la coopération économique et commerciale entre l'Azerbaïdjan et la Suisse aurait lieu bientôt.

Les efforts de Philipp Stadler en matière de développement des liens bilatéraux ont été très appréciés.

L’ambassadeur suisse a souligné particulièrement le soutien que la partie azerbaïdjanaise lui avait apporté durant son mandat, pour lequel il exprimé ses remerciements.

Elmar Mammadyarov a souhaité à l’ambassadeur beaucoup de succès dans ses futures activités.