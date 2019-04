Le 23 avril - Journée mondiale du livre et du droit d'auteur

Bakou, 23 avril, AZERTAC

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été proclamée pour la première fois par l'UNESCO le 23 avril 1995 lors de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris. Chaque 23 avril, des célébrations se tiennent partout dans le monde pour démontrer la portée des livres - un lien connectant le passé et l’avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures.

« Les livres sont une forme d’expression culturelle qui fait vivre les langues, en se manifestant à travers elles. Chaque livre est créé dans une langue particulière, à l’intention de ses locuteurs. Ainsi, chaque livre est écrit, produit, échangé, utilisé et apprécié dans un cadre linguistique et culturel donné. C’est sur cet important aspect que nous mettons l’accent cette année, car 2019 a été proclamée Année internationale des langues autochtones sous l’impulsion de l’UNESCO, afin de réaffirmer la volonté de la communauté internationale d’aider les peuples autochtones à protéger leurs cultures, leurs savoirs et leurs droits », a indiqué Audrey Azoulay, Directrice générale, dans son message au public.

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée en Azerbaïdjan depuis 1997.