L’ambassadeur d’Azerbaïdjan remet ses lettres de créances au président portugais

Lisbonne, 23 avril, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Portugal, Oktaï Gourbanov, a remis ses lettres de créance au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Lors de la courte conversation, l’ambassadeur Oktaï Gourbanov a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au chef de l’Etat portugais, ajoutant qu’il n’épargnerait pas ses efforts pour développer encore davantage les relations entre les deux pays.

L'ambassadeur s'est dit satisfait du niveau de développement des relations entre les deux pays et a souligné que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance aux relations avec l'Union européenne, y compris la République du Portugal. Le diplomate a parlé des projets réussis réalisés par l'Azerbaïdjan en matière d’assurance de la sécurité énergétique de l'Europe.

L’accent a été mis sur l’existence des opportunités d'élargir la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et touristique et la nécessité de servir les intérêts des deux peuples et des deux pays.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a remercié pour les salutations du président azerbaïdjanais et demandé de lui transmettre les siennes. Le président du Portugal a noté que l’Azerbaïdjan était un partenaire important de l’Union européenne. Il a souhaité à l’ambassadeur plein succès dans ses futures activités.