Entretien du président azerbaïdjanais avec le directeur général de CETC International

Pékin, 24 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu ce mercredi, à Pékin, avec le directeur général de la compagnie CETC International, Wu Manqing.

Wu Manqing a déclaré lors de la réunion que CETC International était l'une des principales entreprises chinoises spécialisées dans le domaine radio électronique et opérait avec succès dans ce secteur depuis de nombreuses années. Il a souligné qu'ils avaient tissé une coopération avec l'Azerbaïdjan dans ledit domaine et qu’ils en étaient satisfaits, ajoutant que les relations se développaient.

Le président Ilham Aliyev a dit qu'il existait des relations amicales entre les deux pays et que son pays était intéressé par la participation active des grandes entreprises chinoises en Azerbaïdjan. Le chef de l'Etat a noté qu’un bon partenariat avait été établi avec un certain nombre d’entreprises chinoises et qu'il existait un vaste domaine d’activités pour les entreprises étrangères en Azerbaïdjan.