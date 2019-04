Pékin: rencontre du président Ilham Aliyev avec le membre du Bureau politique du Comité central du PCC, Wang Yang

Pékin, 24 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré, mercredi 24 avril, Wang Yang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de l’organe consultatif politique suprême de la Chine.

Wang Yang a dit que la visite du président azerbaïdjanais en Chine contribuait aux relations bilatérales des deux pays. Soulignant que le projet «Une ceinture, une route» était une large plateforme sociale incluant une coopération globale, Wang Yang a fait savoir que l’Azerbaïdjan et la Chine se soutenaient toujours au sein des organisations internationales. Il a noté qu’avec les efforts communs, les deux pays devaient développer encore plus la coopération dans les domaines politique, économique, humanitaire et des transports.

Le président Ilham Aliyev a noté qu’il y avait une dynamique positive dans le développement de la coopération entre les deux pays dans toutes les sphères. Il a souligné que l’Azerbaïdjan accordait une grande importance au projet «Une ceinture, une route», initié par le chef de l’Etat chinois, et était l’un des premiers pays à avoir soutenu cette initiative. Le chef de l’Etat a ajouté qu’une importance particulière était attachée à la création d’une infrastructure de transport moderne dans le pays. Le président de la République a remercié son homologue chinois de l’avoir invité au 2e forum international «Une ceinture, une route», le qualifiant d’indicateur du respect et de l’amitié envers l’Azerbaïdjan. Le chef de l’Etat a fait savoir que son déplacement donnerait une impulsion sérieuse au développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Chine.

Pendant la rencontre, les parties ont également discuté du développement des relations sino-azerbaïdjanaises et de la coopération économique, de la croissance du chiffre d’affaires, du soutien mutuel au sein des organisations internationales, des investissements etc.