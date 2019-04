Le président Ilham Aliyev rencontre le président de l’entreprise chinoise Huawei VIDEO

Pékin, 25 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le 25 avril, à Pékin, le président de l’entreprise chinoise Huawei, Liang Hua.

Le président du géant chinois a dit qu’ils opéraient avec succès en Azerbaïdjan depuis plus d’une quinzaine d’années, remerciant le président azerbaïdjanais pour les conditions créées pour eux.

Le président Ilham Aliyev a salué l'activité de Huawei en Azerbaïdjan, affirmant qu'il s'agissait de l'une des principales entreprises du monde dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il a également déclaré avoir pris connaissance des activités du géant chinois Huawei lors de sa visite d'Etat en Chine en 2015. Notant l’existence des grandes perspectives pour la coopération entre l'Azerbaïdjan et Huawei, le chef de l'Etat s’est dit content de la participation traditionnelle de l’entreprise chinoise au salon Bakutel. Le président Ilham Aliyev a évoqué les réformes menées dans le domaine des TIC en Azerbaïdjan et a noté que la coopération avec Huawei en la matière était prometteuse.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur des projets qui peuvent être réalisés dans les domaines de l’infrastructure des TIC, de l'agriculture intelligente, de la ville intelligente et de la maison intelligente, de l'économie numérique, de l'éducation numérique et dans d'autres secteurs.