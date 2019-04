Pékin : le président azerbaïdjanais rencontre le président de China Poly Group Corporation

Pékin, 25 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le président de China Poly Group Corporation, Xu Niansha, à Pékin jeudi 25 avril.

Le président de l’entreprise chinoise, Xu Niansha, a rappelé sa rencontre avec le président azerbaïdjanais à Davos en marge du Forum économique mondial et s’est dit très impressionné par la même rencontre. Il a déclaré que son entreprise avait tissé une coopération avec l'Azerbaïdjan dans plusieurs domaines et souhaitait élargir ses activités dans le pays.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu'il existait de bonnes opportunités pour la création des entreprises industrielles, pour la coopération dans les domaines de l'agriculture, des TIC et du tourisme en Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a déclaré que le secteur du tourisme avait connu un grand développement et une croissance au cours des dernières années, marquant que la simplification de la procédure d’obtention de visa et l'introduction du visa électronique avaient conduit à l’accroissement du flux de touristes chinois dans son pays.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les différents domaines de la coopération.