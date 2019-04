F1 SOCAR GP d’Azerbaïdjan: le premier essai libre est lancé

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le premier essai libre de la Formule 1 SOCAR Grand Prix d’Azerbaïdjan est lancé à 13h00, heure locale.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) disputent cette course.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel et Charles Leclerc (Ferrari), Georghe Russell et Robert Kubica (Williams), Pierre Gasly et Max Verstappen (Red Bull Racing), Sergio Pérez et Lance Stroll (“Raching Point), Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo (Renault), Alexander Albon et Daniil Kvyat (Toro Rosso), Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Lando Norris et Carlos Sainz (McLaren), Romain Grosjean et Kevin Magnussen (Haas) défendent les couleurs de leurs équipes.

Le premier essai libre durera 1,5 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres. Le deuxième essai libre commencera à 17h00.

Les qualifications auront lieu le 27 avril.