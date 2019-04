Entretien des présidents Ilham Aliyev et Vladimir Poutine à Pékin VIDEO

Pékin, 26 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie, MM. Ilham Aliyev et Vladimir Poutine, se sont entretenus ce vendredi à Pékin.

Les perspectives de coopération en matière politique, d’économie, d’énergie, d’infrastructure, d’investissement, d’agriculture, de pétrole et de gaz, de transport, d'industrie, de pharmacie, d'éducation, de culture et d’humanitaire, ainsi que les perspectives de développement du corridor de transport Nord-Sud ont fait l’objet de discussions. Il a été noté que la commission intergouvernementale fonctionnait avec succès et qu’il existait de bonnes opportunités pour amplifier encore davantage la coopération économique.

Le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a été abordé au cours de l’entretien. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie, en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk, poursuivrait ses efforts pour le règlement du conflit.

Le président Ilham Aliyev a salué les efforts déployés par la Russie en tant que pays coprésident pour le règlement de ce conflit. Les parties se sont dites convaincues que les relations amicales entre les deux pays continueraient à se développer avec succès.