Les représentants de l'Agence azerbaïdjanaise pour le développement des PME assistent au Sommet économique international

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Les représentants de l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises de la République d'Azerbaïdjan (ADPME) ont participé au Sommet économique international.

Le 11ème Sommet économique international de la Fédération de Russie et des pays membre de l'Organisation de la coopération islamique a eu lieu les 24-26 avril à Kazan, en République du Tatarstan. Les représentants de l’ADPME ont aussi assisté au sommet lors duquel les discussions ont porté sur le développement des relations commercio-économiques, scientifico-techniques, sociales et culturelles entre la République du Tatarstan et les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique.

Dans le cadre de ce sommet, le président du conseil d'administration de l’ADPME, Orkhan Mammadov, a rencontré le ministre malaisien de l'Entrepreneuriat, Mohd Redzuan. Ils ont procédé à un échange de vues sur l'échange d'expériences et la mise en œuvre de projets conjoints.

Le responsable de l’ADPME s'est également familiarisé avec le processus de travail de l'entreprise modèle pour le développement de de l’entreprise au Tatarstan.