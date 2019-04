Bakou, 29 avril, AZERTAC

7 entreprises croates sont implantées en Azerbaïdjan, a déclaré Rufet Mammadov, vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, lors du forum d’affaires azerbaïdjano-croate tenu ce lundi à Bakou.

«Ces entreprises opèrent dans les domaines du bâtiment, de la communication et d’autres. De nouvelles relations seront tissées et des discussions sur l’investissement mutuel seront menées lors de ce forum. Les deux pays sont intéressés par le développement des liens commerciaux. Plus de 80 hommes d’affaires sont présents au forum », a dit le vice-ministre.