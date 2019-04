L’ambassade de Croatie inaugurée officiellement à Bakou

Bakou, 30 avril, AZERTAC

La Croatie a inauguré officiellement son ambassade à Bakou ce lundi.

Le chargé d’affaires par intérim de la Croatie en Azerbaïdjan, Branko Zebic, a noté que l’ouverture de cette ambassade était un évènement de grande importance pour tous les deux pays. İl a souligné que cela donnerait une impulsion au développement des relations entre les deux pays.

Ayant ensuite pris la parole, Mme Marija Buric, vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, a exprimé sa satisfaction de sa première visite officielle à Bakou. Elle a qualifié d’évènement important l’ouverture de l’ambassade et a dit que cela renforcerait les relations entre les deux pays et les deux peuples. La ministre croate a ensuite parlé de l’importance des entretiens qu’elle avait tenus et du forum d’affaires organisé à Bakou. Mme Marija Buric a ajouté que la Croatie attachait de l’importance à la coopération avec l’Azerbaïdjan.

Le ministre des Impôts Mikayil Djabbarov a fait savoir que la décision de la Croatie d’ouvrir son ambassade à Bakou était conforme au climat d’amitié et de confiance entre les deux pays. Il a insisté sur l’importance des visites de haut niveau et des documents signés pour le renforcement des relations bilatérales. Le ministre s’est déclaré convaincu que les liens des deux pays s’élargiraient encore plus à l’avenir.