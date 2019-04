L’ISESCO tiendra une table ronde à Bakou

Bakou, 30 avril, AZERTAC

L’ISESCO tiendra une table ronde portant sur le rôle des leaders religieux et des institutions académiques dans la promotion du dialogue et le respect de la diversité culturelle à travers des initiatives concrètes en marge du Ve Forum mondial sur le dialogue interculturel qui aura lieu les 2 et 3 mai à Bakou.

Le forum, consacré au sujet « Construire le dialogue dans l’action contre la discrimination, l’inégalité et les conflits violents », aura lieu sous le haut patronage d’Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan. Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l’ISESCO, prononcera une allocution à l’ouverture du forum.